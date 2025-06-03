Более 5,2 тысяч гектаров тайги горит в Хабаровском крае

Четыре природных пожара на общей площади свыше 5,2 тыс. га действуют в лесах Хабаровского края, сообщили в минлесхозе региона во вторник, 3 июня. В основном, огнем охвачены западные территории края.

В Верхнебуреинском районе бушуют два очага. Уже несколько дней там продолжается тушение пожара у поселка Этыркэн на площади свыше 4 тыс. га — сократить ее за минувшие сутки не удалось. Также два пожара тушат в Хабаровском районе. Тушением занимаются 132 человека, привлечено 11 единиц техники, четыре воздушных судна.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 94 возгорания на общей площади свыше 45 тыс. га. По данным МЧС, особый противопожарный режим введен в 16 муниципальных образованиях. По информации правительства региона, в Хабаровском районе введен режим ЧС.

Эрнест Филипповский, Хабаровск