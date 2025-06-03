ГК «Титан» запустила первое в России производство силикагелей и силиказолей

ГК «Титан» ввела в эксплуатацию уникальное для России промышленное производство силикагелей и силиказолей. Новый проект холдинга реализует компания «РусСилика». Торжественный пуск нового производства состоялся 2 июня в г. Дзержинске Нижегородской области при участии Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и заместителя губернатора региона Андрея Саносяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО ГК «Титан» Фото: Предоставлено пресс-службой АО ГК «Титан»

Первый в России уникальный технологичный промышленный комплекс оснащен современными технологиями и способен выпускать 12 тысяч тонн микронизированных силикагелей и 6 тысяч тонн стабильных силиказолей ежегодно. Продукция востребована в более чем 30 отраслях экономики, включая производство шин, резинотехнических изделий, химическую и пищевую промышленность, нефтепереработку, металлургию, а также производство клеев, бумаги, красок и строительных материалов.

Силикагели и силиказоли включены Минпромторгом России в перечень приоритетных проектов по производству мало- и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие смежных отраслей экономики

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО ГК «Титан» Фото: Предоставлено пресс-службой АО ГК «Титан»

Кроме того, продукция, которую будет выпускать компания «РусСилика», участвует в национальном проекте «Новые материалы и химия» в цепочке «Сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и спецполимеры». Технология производства является уникальной в России и позволяет задавать продукту необходимые свойства и структуру, а также получать превосходные качественные показатели. Одним из самых важных преимуществ процесса являются его высокие экологические характеристики.

Инвестиции в проект составили 21 млрд рублей. Реализация проекта позволила создать более 200 новых рабочих мест в Нижегородской области.

После выхода нового производства на проектную мощность, компания сможет полностью закрыть внутренний спрос страны на дефицитное сырье, а также снизит зависимость от зарубежных поставок.

Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации:

«Ровно два года назад, 1 июня 2023 года, мы тем же составом заложили первый камень данного предприятия. Этот завод – импортозамещение в чистом виде – такая продукция ранее не выпускалась на территории России. Такие производства, как «РусСилика», полностью соответствуют задачам национального проекта «Новые материалы и химия» – создание отечественных инновационных материалов для фармацевтики, сельского хозяйства, транспорта, авиации и многих других отраслей, заинтересованных в качественных химических материалах».

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области:

«Предприятие получило льготный заем Фонда развития промышленности в размере пять миллиардов рублей на закупку оборудования. Кроме того, между инвестором, регионом и федеральным Минэкономразвития было заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений - СЗПК. Этот механизм позволяет инвесторам частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры и затраты на уплату процентов по кредитам, а также получить стабилизационные гарантии».

Михаил Сутягинский, Председатель Совета директоров ГК «Титан»:

«Микронизированные силикагели являются продуктом нового поколения благодаря инновационной технологии производства. Продукция завода даст конкурентные преимущества и откроет новые области применения отечественным производителям. Независимый от импорта выпуск продукции позволит сформировать новые рынки и направления применения выпускаемого сырья. Для отрасли это главная стратегическая задача и необходимое условие для обеспечения технологического лидерства страны».

АО ГК «Титан»