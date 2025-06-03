Голосование по кандидатуре Бербок на пост главы ГА ООН прошло по запросу России

Голосование по избранию бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло по инициативе России. Об этом сообщили сразу несколько источников, в том числе ТАСС и «РИА Новости».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что обычно избрание главы Генассамблеи происходит без голосования — аккламацией. По его словам, некоторые участники Генассамблеи также пытались оспорить выдвижение Бербок, а семь голосов достались другой кандидатуре — бывшему генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид.

В результате Анналена Бербок получила поддержку 167 государств. Она станет пятой женщиной на этом посту и приступит к обязанностям в сентябре. Хотя должность во многом церемониальная, назначение госпожи Бербок вызвало разногласия в Берлине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Берлин зашел в ООН с дамы».