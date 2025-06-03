Гарвард просит суд вынести быстрое решение по делу о заморозке финансирования

Юристы Гарвардского университета призвали федерального судью вынести решение о признании незаконной заморозки властями финансирования в размере около $2,6 млрд в порядке упрощенного судопроизводства. Это позволит суду действовать быстрее, чем при рассмотрени стандартноо иска.

В заявлении Гарвард утверждал, что власти США не представили достаточных доказательств для лиишения финансирования.

«Поспешное стремление правительства заморозить и прекратить миллиарды долларов текущего и будущего федерального финансирования Гарварда для критически важных исследований не соответствует основным требованиям обоснованного принятия решений»,— написали юристы Гарварда в заявлении, поданном в федеральный суд Бостона (цитата по Bloomberg).

В апреле руководство Гарварда отказалось выполнять требования властей по прекращению акций в поддержку Палестины. После Министерство образования США лишило заведение госфинансирования на сумму $2,2 млрд и $60 млн по контрактам. Также ведомство аннулировало два гранта на $2,7 млн.

31 апреля президент Гарвара Алан Гарбер принес извинения за возможные антисемитские настроения в заведении. Это произошло после обнародования результатов внутренних проверок. Гарвардский университет является старейшим в США высшим учебным заведением.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарвард отлучают от финансирования».