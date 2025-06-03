Умер американский телеведущий и режиссер Джон Бренкус

Американский телеведущий Джон Бренкус покончил с собой на 54-м году жизни. Об этом сообщается в официальном профиле в соцсети Х. Как указано в сообщении, что у телеведущего была тяжелая форма депрессии.

Джон Бренкус — американский продюсер, режиссер и телеведущий, сооснователь и бывший со-генеральный директор BASE Productions. Эта компания специализируется на создании реалити-шоу для каналов, таких как Spike, National Geographic и ESPN. Среди наиболее известных проектов — программы Fight Science для National Geographic и Sport Science для Fox Sports, где Джон Бренкус был ведущим.