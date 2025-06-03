Fplus: технологический суверенитет России заинтересовал иностранных партнеров

Российскому ПО сложно конкурировать с западными решениями при выходе на зарубежные рынки из-за санкций, которые вводятся в отношении тех, кто планирует использовать этот продукт. Об этом на сессии ИД «Коммерсантъ» на ЦИПР-2025 рассказал директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов Fplus Илья Левчук. Впрочем, он отметил, что эту проблему помогает решить партнерство с местными игроками, которые стремятся перенять опыт достижения технологического суверенитета.

«Странам, где мы хотим присутствовать, либо странам, которые лояльно к нам относятся, — им нужен новый технологический передел. Конкурировать напрямую с западным вендорами, не предоставляя добавленную стоимость, почти невозможно. Все хотят оставить какой-то уровень локализации у себя с возможностью иметь совместное предприятие с владением местными представителями. Это необходимо, чтобы в дальнейшем внутри своей страны развивать собственную экспертизу. Это единственное сейчас, что интересует наших партнеров. Они поверили, что у нас есть «серебряная пуля» в виде технологического суверенитета и хотят это повторить у себя»,— рассказал господин Левчук.

Как ранее писал «Ъ», в России четвертый год подряд продолжается падение объемов экспорта отечественных IT-решений, за прошлый год показатель сократился на $1 млрд. Однако участники рынка утверждают, что российские компании во избежание санкционного давления скрывают партнерство за рубежом и реальные показатели отрасли выше. Они оценивают итоги экспорта за прошлый год в $5,9 млрд, а рост внутреннего рынка — предварительно до 2,7 трлн руб.