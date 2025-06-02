Бронза не порок

Казанский УНИКС в пятом сезоне подряд добрался до медалей баскетбольной Единой лиги ВТБ. В понедельник он в драматичном матче с двумя дополнительными периодами на выезде обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» — 104:96 — и взял верх в серии за бронзу — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Девон Акун-Перселл (УНИКС) и Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Девон Акун-Перселл (УНИКС) и Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

2 июня сезон Единой лиги ВТБ завершился для двух клубов, участвовавших в серии за бронзу. Сильнейшим из них оказался казанский УНИКС, добившийся победы в непривычно острой для «утешительного финала» развязке.

Старт матча на нее не намекал. Все было буднично. В первой половине команды шли примерно вровень. В начале второй «Локомотив-Кубань» стал уходить в отрыв: на пике он вел в 13 очков.

И представлялось, что команда Андрея Ведищева, довольно надежно играющая дома (она потерпела лишь одно поражение в шести прошлых матчах play-off в Краснодаре), уже наверняка переведет серию в решающий, пятый матч.

Однако УНИКС постепенно нагонял оппонентов. После дальнего броска Дмитрия Кулагина в конце третьей четверти их вновь разделяло четыре очка. После дальнего попадания Маркуса Кина в начале следующего отрезка казанцы вышли вперед. А еще один трехочковый Кулагина — за три минуты до финиша — казалось, приблизил УНИКС к бронзе вплотную. Счет стал 73:68 в пользу гостей.

И пусть гости в атаке действовали не слишком эффективно, хозяева помогали им оторваться. Пробежки, потери, промахи со штрафных — не было и тени сомнения, что серия завершится досрочно.

Когда на секундомере оставалось 16 секунд, УНИКС был впереди на 6 очков. Как казанцы это преимущество растеряли, известно одному лишь Антониусу Кливленду.

Сначала защитник «Локо» реализовал два штрафных, а затем забил два невозможных броска с дистанции. Первый — за семь с небольшим секунд до конца, второй — за считанные мгновения до финальной сирены, оба — от щита. Так игра перешла в овертайм.

В дополнительном периоде инициативу захватил «Локомотив», и настала очередь УНИКСа переворачивать ситуацию с ног на голову. Опять последняя минута, опять комфортное преимущество одной из сторон (на этот раз хозяев площадки), опять два удивительных дальних попадания от игрока отстающих. Теперь от Маркуса Кина.

Матч вырулил ко второму овертайму, героем которого Маркус Кин и стал.

Точными бросками американец обеспечил УНИКСу рывок 7:0. Впридачу за эту пятиминутку он сделал два важных подбора, перехват и результативную передачу. Всего разыгрывающий набрал 23 очка (столько же у капитана казанцев Маркоса Найта, больше — только у Кливленда, 25) и принес своей команде победу — 104:96.

УНИКС, в полуфинале разгромленный московским ЦСКА, взял бронзу. Команда не остается без медалей пять сезонов подряд. Четыре награды (золото, серебро и две бронзы) она взяла при хорватском тренере Велимире Перасовиче. «Локомотив-Кубань», затянувший полуфинальное противостояние с петербургским «Зенитом» на максимальную длину, второй год подряд остался за пределами призовой тройки. Краснодарцы подтвердили статус удивительно незадачливой в решающих сериях команды: в четырех последних сезонах они трижды заняли четвертое место и однажды уступили в финале.

Сезон Единой лиги ВТБ, впрочем, еще не завершен. Его итог будет подведен позже, когда ЦСКА и «Зенит» завершат серию за золото. В ней пока лидируют — 2:1 — петербуржцы. Ее следующий матч состоится 3 июня в Москве. Продлится финал до четырех побед.

Роман Левищев