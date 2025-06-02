МИД Турции: делегации РФ и Украины продолжат подготовку встречи на высшем уровне
В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня делегации России и Украины решили продолжить подготовку встречи на уровне лидеров двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он открывал сегодняшнюю встречу во дворце Чираган.
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«Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи. Гуманитарный обмен расширяется, чтобы включить новые категории и большее количество людей»,— написал господин Фидан в Telegram-канале.
По его словам, подход обеих сторон, нацеленный на завершение конфликта, «заслуживает одобрения». Министр поблагодарил Россию и Украину за доверие к Турции в проведении переговоров.
Перспектива встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждается еще с момента планирования первого раунда переговоров 16 мая. Позднее папа римский Лев XIV предлагал господам Путину и Зеленскому встретиться в Ватикане. Не исключал возможный саммит с участием лидеров двух стран и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнял при этом, что такие контакты требуют подготовки. В ходе сегодняшних переговоров украинская сторона вновь предложила организовать встречу на высшем уровне.
Подробности переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».