МИД Турции: делегации РФ и Украины продолжат подготовку встречи на высшем уровне

В ходе переговоров в Стамбуле 2 июня делегации России и Украины решили продолжить подготовку встречи на уровне лидеров двух стран. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он открывал сегодняшнюю встречу во дворце Чираган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Murad Sezer / Reuters Фото: Murad Sezer / Reuters

«Переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и стороны закрепили договоренности, достигнутые в ходе первой встречи. Гуманитарный обмен расширяется, чтобы включить новые категории и большее количество людей»,— написал господин Фидан в Telegram-канале.

По его словам, подход обеих сторон, нацеленный на завершение конфликта, «заслуживает одобрения». Министр поблагодарил Россию и Украину за доверие к Турции в проведении переговоров.

Перспектива встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждается еще с момента планирования первого раунда переговоров 16 мая. Позднее папа римский Лев XIV предлагал господам Путину и Зеленскому встретиться в Ватикане. Не исключал возможный саммит с участием лидеров двух стран и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнял при этом, что такие контакты требуют подготовки. В ходе сегодняшних переговоров украинская сторона вновь предложила организовать встречу на высшем уровне.

Подробности переговоров — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».