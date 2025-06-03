Спрос на деловые поездки на Дальний Восток и Северный Кавказ резко вырос

Бронирование отелей деловыми туристами на Северном Кавказе за январь–май 2025 года выросло на 47%, на Дальнем Востоке — на 44%, сообщает сервис «Островок Командировки». Это значительно выше среднероссийского роста (28%).

Основные причины — развитие экономики и инфраструктуры регионов. На Северном Кавказе активно инвестируют в туризм: в ОЭЗ «Архыз» за 13 лет вложили 14 млрд руб., до 2030 года планируют еще 50 млрд. В Якутии спрос на отели вырос на 70%, в Забайкалье — на 59%.

Эксперты связывают рост с госинвестициями в транспорт и логистику, а также с развитием торговли и промышленности. Однако доля этих регионов в общем объеме бронирований пока невелика — 8%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Деловые туристы забронировали регионы».