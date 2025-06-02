Разведка доложила неточно

Полковник Валерий Вдовиченко, которого обвинили в организации нелегальной свалки рядом с военной частью, попросил вернуть свое уголовное дело прокурору. По словам бывшего командира 96-й бригады разведки, он не отвечал за земельные участки, располагавшиеся за забором вверенной ему военной части. Суд для объективности провел повторную экспертизу по незаконной свалке, однако эксперты Минюста не смогли определить состав и объем мусора, который завозился и до, и после того периода, когда разведбригадой руководил полковник Вдовиченко. При этом против лиц, незаконно завозивших строительные отходы на землю близ части, не стали возбуждать уголовные дела. Военный суд запросил у прокуратуры отказные постановления, чтобы изучить их.

Командир 96-й отдельной разведывательной бригады в/ч 52634 Валерий Вдовиченко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывший командир 96-й отдельной бригады разведки Валерий Вдовиченко, которого судят почти четыре года за превышение должностных полномочий, попросил вернуть в прокуратуру уголовное дело из-за нарушений законодательства. Полковника обвинили в том, что с сентября 2019 года по июнь 2020 года он организовал нелегальную свалку рядом с военным городком бригады на улице Федосеенко. По версии следствия, командир договорился с некими «неустановленными лицами» о том, чтобы предоставить под свалку соседний заброшенный пустырь, где военные хотели строить жилье.

Валерий Вдовиченко вину не признал: по его показаниям, когда шел самый активный завоз мусора, он был в служебной командировке в Сирии и в отпусках. По словам офицера, он, наоборот, отдавал распоряжение разведчикам перегораживать бетонными блоками дорогу и вести наблюдение за свалкой, записывая номера мусоровозов и время их приезда. При этом обвиняемый полковник давал показания на вышестоящего командующего 1-й танковой армией генерала Сергея Киселя, который якобы познакомил его с коммерсантами, занимавшимися вывозом строительного лома, и просил оказать им содействие.

По словам подсудимого, он ответил командарму, что заниматься этим не будет.

Генерал Кисель, которого ранее допросили свидетелем по видеосвязи из штаба группы российских войск в Сирии, отрицал такие разговоры. В судебном процессе выяснилось, что вагончик-бытовку для сторожа нелегальной свалки, а также армейский путеукладчик БАТ-2, на котором солдаты трамбовали и разравнивали мусор, военные присылали из других военных частей, к которым Валерий Вдовиченко отношения не имел. Однако документально выяснить, по чьим приказам и каким путевым листам это делалось, суду не удалось.

Защита обвиняемого полковника документально доказала, что более трех гектаров, заваленных отходами, не относились к военной части. Эти участки были в распоряжении Центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны РФ. По своим должностным обязанностям командир бригады за них не отвечал, поэтому обвинение в должностном преступлении необоснованно уже в силу этого, полагает адвокат Араик Абрамян.

Кроме того, возникли сомнения и по определенному следствием экологическому ущербу по уголовному делу.

Полковнику Вдовиченко следствие вменило причастность к завозу 66 тыс. т. отходов с ущербом свыше 700 млн руб. Однако после отстранения его от должности командира части в 2020 году мусоровозы продолжали незаконно возить отходы, и нелегальная свалка росла.

Появилась она еще до полковника, и суд решил назначить повторную экологическую экспертизу, чтобы объективно разобраться, в какой период сколько отходов было завезено. Однако судебные эксперты Минюста РФ, исследовав зарастающую свалку и материалы уголовного дела, заключили, что по ним невозможно достоверно определить ни объем, ни состав завезенных отходов, ни периоды, когда они были завезены, ни сумму экологического ущерба. Затраты на рекультивацию двух замусоренных площадок эксперты определили в 29 млн руб.

Военный суд также решил разобраться, почему не возбуждались уголовные дела против тех предпринимателей, кто завозил отходы на свалку. и не было должной реакции на жалобы после периода, инкриминируемого обвиняемому. Например, в 2021 году об увеличении свалки за счет завоза новых куч мусора в военную прокуратуру сообщал следующий командир бригады разведки Евгений Чинцов (ныне председатель думы Нижнего Новгорода.— „Ъ“).

Затем на прямой линии губернатора на продолжающееся складирование отходов пожаловались несколько жителей, в том числе и военнослужащие.

Эти обращения также были переданы в прокуратуру, однако в возбуждении уголовных дел было отказано. Отказные постановления судья запросил у надзорного органа. Один из предпринимателей выступил свидетелем по делу Вдовиченко, рассказав, как он завез на территорию рядом с частью около сорока грузовиков с «грунтом» и битым кирпичом.

Слушание уголовного дела продолжится 16 июня.

Роман Кряжев