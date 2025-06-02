Под Екатеринбургом начал работу новый завод виниловых пластинок Muzilla

Петербургский рекорд-лейбл Imagine Club начал выпуск виниловых пластинок на новом заводе Muzilla, расположенном в пригороде Екатеринбурга, сообщает «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Завод пока работает в тестовом режиме, официальное открытие запланировано на конец июня.

В июне 2024 года сообщалось о планах по запуску второго в России производства виниловых пластинок Muzilla production екатеринбургского бизнесмена Станислава Дербышева-Семенова с тремя партнерами.

По словам бизнесмена, на 600 кв. м арендованной площади установлена новая линия Allegro II производства гонконгской MTECH Engineering. Максимальная производительность составит 70 тыс. единиц в месяц — на этот показатель компания планирует выйти примерно через год после открытия. Для производства планировалось закупить дополнительное оборудование для выпуска матриц гальваническим методом.

Полина Щуцкая