Под Екатеринбургом начал работу новый завод виниловых пластинок Muzilla
Петербургский рекорд-лейбл Imagine Club начал выпуск виниловых пластинок на новом заводе Muzilla, расположенном в пригороде Екатеринбурга, сообщает «Ъ-СПб».
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Завод пока работает в тестовом режиме, официальное открытие запланировано на конец июня.
В июне 2024 года сообщалось о планах по запуску второго в России производства виниловых пластинок Muzilla production екатеринбургского бизнесмена Станислава Дербышева-Семенова с тремя партнерами.
По словам бизнесмена, на 600 кв. м арендованной площади установлена новая линия Allegro II производства гонконгской MTECH Engineering. Максимальная производительность составит 70 тыс. единиц в месяц — на этот показатель компания планирует выйти примерно через год после открытия. Для производства планировалось закупить дополнительное оборудование для выпуска матриц гальваническим методом.