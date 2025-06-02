Imagine club стартовал с выпуском виниловых пластинок на новом заводе

Первым релизом петербургского рекорд-лейбла Imagine club на новом заводе по производству виниловых пластинок Muzilla стал альбом Romantic warrior strikes again группы The legendary flower punk. Завод, расположенный в пригороде Екатеринбурга, пока работает в тестовом режиме, официальное открытие запланировано на конец июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбом Romantic warrior strikes again группы The legendary flower punk

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ Альбом Romantic warrior strikes again группы The legendary flower punk

Фото: Андрей Цедрик / Коммерсантъ

Romantic warrior strikes again третий полноформатный альбом The legendary flower punk, играющей в стиле психоделической джем-рок (так его определяет создатель проекта Камиль Шараподинов — «Ъ-СПб»). Альбом был выпущен в 2023 году, но был доступен только на компакт-диске. Виниловый вариант исполнен в классическом черном цвете. Ранее группа сотрудничала с независимым германским рекорд-лейблом Tonzonen records, специализирующимся на выпуске альбомов в стилях краут-, спейс-, стоунер- и прогрессив-рок.

В ближайших планах Imagine club выпуск двойного альбома «Обряд» проекта «Ревякин и соратники» (Дмитрий Ревякин, лидер группы «Калинов мост» — «Ъ-СПб»), двойного альбома «Лихо» Александра Башлачева и двух сольных альбомов Алексея Рыбина (одного из основателей группы «Кино»), в записи которых принимал участие Сергей Курехин.

Ранее «Ъ-СПб» писал о проекте второго в России завода по производству виниловых пластинок.