Совет безопасности ООН проведет минимум два заседания по Украине в июне

Совет безопасности ООН может провести в июне две встречи, посвященные ситуации на Украине. Об этом заявила постоянный представитель Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт на пресс-конференции. К этой стране перешло председательство в СБ ООН.

«Как вы знаете, когда поступает один запрос (на проведение заседания СБ ООН по Украине.— "Ъ"), то поступает и второй. Поэтому мы ожидаем как минимум два заседания по Украине»,— сказала госпожа Родригес-Биркетт (цитата по ТАСС).

Тема конфликта на Украине официально не включена в повестку заседаний СБ ООН. Однако ежемесячно по запросу России или стран Запада проводится минимум две встречи по этому вопросу.

В последний раз Россия запрашивала такое заседание 27 мая. Основным вопросом было вмешательство европейских стран в урегулирование конфликта. Заседание прошло 30 мая.

Екатерина Отрашкевич