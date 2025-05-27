Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по украинскому урегулированию

Россия запросила заседание СБ ООН, где хочет поднять тему стран Европы, мешающих урегулированию кризиса на Украине, сообщает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Это ответная мера на запрос европейской стороной заседания по гуманитарной обстановке в Украине.

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«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине... 29 мая. Мы решили ответить ''зеркально''», — пишет господин Полянский в своем Telegram-канале.

Дипломат уточняет, что заседание, запрошенное российской стороной, может быть назначено греческим председательством на 30 мая.