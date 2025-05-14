Кикшренговый сервис готов предоставить электросамокаты петербургской полиции

После распространения в СМИ идеи депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника, направленной на оснащение полиции электросамокатами, кикшеринговый сервис «МТС Юрент» выразил готовность предоставить СИМ правоохранителям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подобный опыт сотрудничества уже был с сотрудниками ведомства, работающими на федеральной территории «Сириус», сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе компании. В начале 2025 года сервис снабдил правоохранителей СИМ в специальном дизайне для обеспечения общественного порядка.

«Мы готовы масштабировать этот проект на другие города и передать устройства для патрулирования полиции Санкт-Петербурга»,— добавили в «МТС Юрент».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что, по мнению Павла Крупника, полицейские на электросамокатах смогут эффективнее бороться с нарушителями на СИМ.

Татьяна Титаева