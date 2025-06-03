Китайский бизнес подкатывает станины

Структура крупного китайского холдинга China Energy Engineering Corporation (Energy China) рассматривает возможность запуска в Ленобласти собственного производства. Предложение представителей компании из КНР было выдвинуто на двусторонней встрече с членами правительства Ленобласти 2 июня. Как выяснил «Ъ-СПб», речь идет о площадке по выпуску станин. Эксперты полагают, что о реальных параметрах проекта можно будет говорить не ранее 2026 года, но потенциально разместить завод можно в индустриальных парках вблизи крупных транспортных узлов и готовой инженерной инфраструктуры. При наличии эффективной координации и проектной документации строительство можно развернуть в течение 18–24 месяцев, особенно если речь идет о типовом производственном модуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возможность реализации проекта обсуждалась между блоком зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского и представителями Energy China Road and Bridge Engineering Construction Co., Ltd. По информации «Ъ-СПб», стороны рассматривали возможность строительства в регионе производства по выпуску станин для станков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Возможность реализации проекта обсуждалась между блоком зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского и представителями Energy China Road and Bridge Engineering Construction Co., Ltd. По информации «Ъ-СПб», стороны рассматривали возможность строительства в регионе производства по выпуску станин для станков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Возможность реализации проекта обсуждалась между блоком заместителя председателя правительства Ленобласти Евгения Барановского и представителями Energy China Road and Bridge Engineering Construction Co., Ltd. По информации «Ъ-СПб», стороны рассматривали возможность строительства в регионе производства по выпуску станин для станков.

Представитель китайского холдинга Чен Ён отметил, что компания готова адаптировать свои технические решения под российские нормы и предложить высокую скорость и качество строительства при конкурентной стоимости.

Чен Ён уточнил, что Energy China обладает необходимыми инженерными ресурсами и опытом полного цикла — от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию — и может продемонстрировать свои возможности в случае развития партнерства.

Зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский указал на самодостаточность региона, как в кадрах, так и в промышленном потенциале, добавив, что российская сторона открыта к эффективному партнерству и заинтересована в проекте.

«Если коллеги готовы делиться технологиями, вкладываться в производство и работать в нашем правовом поле, мы окажем всестороннюю поддержку. Мы заинтересованы в результатах и готовы к предметной работе»,— приводит слова господина Барановского пресс-служба регионального правительства.

China Energy Engineering Corporation — китайская корпорация, работающая в Китае и по всему миру по 12 основным направлениям: энергетика, транспорт, коммунальное хозяйство, жилищное строительство, недвижимость, строительные материалы, взрывчатые вещества гражданского назначения, производство оборудования. Находится в управлении Комитета госимуществом КНР. Входит в число 500 крупнейших компаний мира. По данным китайских СМИ, насчитывает 256 зарубежных представительств. Общая контрактная стоимость международных подрядных проектов превышает 500 млрд юаней.

Согласно отчету Росстата по итогам 2024 года, в РФ был произведен 11 361 станок по резке металла, что на 0,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. При этом эксперты отмечают, что на рынке на такую продукцию наблюдается особо стабильный спрос — как со стороны производств, так и со стороны инвесторов.

Сейчас ситуация в экономике и в строительной отрасли достаточно сложная: высокая ключевая ставка продолжает оказывать угнетающее давление на инвестиционную активность, при этом также сохраняется неопределенность в геополитике с точки зрения санкционных ограничений, поэтому говорить всерьез можно только о некоем меморандуме, а о реальных местах под производство, объеме инвестиций и прочих параметрах — не ранее 2026 года, рассуждает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что потенциально интерес под размещение завода представляют индустриальные парки вблизи крупных транспортных узлов и с готовой инженерной инфраструктурой, такие как Уткина Заводь или Марьино.

Учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и интерес со стороны инвестора, реализация проекта выглядит вполне реальной. При эффективной координации и наличии проектной документации строительство может быть развернуто в течение 18–24 месяцев, особенно если речь идет о типовом производственном модуле, уточняет эксперт.

Потенциальными потребителями продукции станкостроительного предприятия могут стать российские машиностроительные и металлургические компании, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также партнеры по кооперации в рамках импортозамещающих программ. Дополнительно может быть рассмотрен экспорт на рынки ЕАЭС и СНГ.

Владимир Колодчук