Глава минздрава Кубани предостерег туристов от посещения пляжей в Анапе

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов напомнил отдыхающим об опасности для здоровья остатков нефтепродуктов, которые еще не убраны с пляжей Анапы и Темрюкского района после разлива мазута. Предостережение главы регионального минздрава опубликовал оперативный штаб Кубани.

С 1 июня в регионе начался курортный сезон, однако основная часть пляжей Анапы и Темрюкского района закрыта для посещения, на берегу установлены предупреждающие баннеры. Евгений Филиппов обратил внимание на то, что некоторые туристы игнорируют запрет, пренебрегая своей безопасностью. Между тем контакт с нефтепродуктами может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к обострению аллергических состояний и заболеваний органов дыхания.

Глава минздрава Кубани Евгений Филиппов напомнил, что в случае возникновения недомогания после контакта с мазутом следует обратиться за медицинской помощью. Отдыхающих призывают соблюдать введенные ограничения и выбирать для отдыха только разрешенные пляжные территории.

Анна Перова, Краснодар