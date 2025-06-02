Водителям позволят затемниться

Водителям могут разрешить сильнее тонировать передние окна автомобиля. В Госдуме предлагают смягчить действующие правила использования специальных пленок для стекол. В частности, парламентарии хотят снизить разрешенную светопропускаемость с 70% до 60% для передних боковых окон, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Сейчас за это предусмотрен штраф в 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Как считают депутаты, изменения создадут «комфортные условия для водителей», но при этом инспекторы все еще смогут их контролировать. Инициатива не принесет автомобилистам никакой пользы, считает старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Екатерина Решетова: «Если брать Москву, европейскую часть России, у нас не такие суровые в жару условия, чтобы это как-то влияло, тем более что сейчас у всех есть кондиционеры. Как-то это все выглядит совсем полумерами.

Нужно брать и рассматривать более серьезные мероприятия, в частности, соблюдение правил дорожного движения, больше в эту сторону, наверное, двигаться, нежели тонировкой заниматься. Я тут не вижу экономических каких-то предпосылок, не вижу целесообразности или каких-то серьезных последствий для экономики или безопасности. Для водителей сделать на 10% меньше или больше тонировку стекла — это несущественно. Может быть, там есть благие мысли, но они неочевидны совершенно».

Согласно действующему законодательству, если в указанный инспектором срок водитель не снимет запрещенную тонировочную пленку с передних окон, то ему грозит штраф 2-4 тыс. руб. либо арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Предложение парламентариев сделает вождение в жару более комфортным, однако нужно следить, чтобы водителей не штрафовали за тонирование без оснований, говорит главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко: «С одной стороны, небольшое снижение светопропускания способно действительно защитить салон от прогрева и от излишних солнечных лучей, предохранить водителя и пассажиров. Единственное, что можно было бы пожелать с точки зрения этой инициативы, чтобы инспекторы ДПС, если накладывают какие-то штрафные санкции за нарушение соответствующего пункта ПДД, делали это все-таки по итогам каких-то инструментальных замеров, а не на глаз.

На безопасность это несильно повлияет. Но в солнечную погоду, особенно в южных регионах, по трассам будет ездить немножко комфортнее. Не думаю, что кто-то, кто не делал этого раньше, бросится наносить тонировку. Кроме того, в стандартном варианте светопропускание тоже определенным образом рассчитано, если речь идет о новых автомобилях, только сошедших с конвейера, а владельцы машин, уже порядком пробежавших, наверное, будут чуть менее, может быть, внимательно за этим следить. Трудно сказать, как на это отреагирует массовый автомобилист, уже будем смотреть на правоприменительную практику и повседневную».

В сентябре прошлого года Госдума уже отклоняла подобную инициативу. Тогда депутаты предлагали не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет не менее 50% от требований технического регламента. Авторы законопроекта отмечали, что тонирование защищает от солнца и снижает температуру в салоне, что также сказывается на безопасности дорожного движения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак