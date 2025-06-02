Артюхов поручил усилить защиту стратегических объектов из-за угрозы терактов

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поручил усилить меры по защите стратегически важных объектов инфраструктуры в регионе, заявив об этом на совещании по обеспечению правопорядка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Губернатор подчеркнул, что для «террористических действий украинского режима» больше нет удаленных территорий, и любой объект, в том числе на Крайнем Севере, может оказаться под угрозой.

Дмитрий Артюхов отметил, что в недавних терактах использовались мобильные взрывные устройства, доставленные непосредственно на места, что повышает актуальность мер по защите критически важных узлов.

Соответствующие рекомендации будут внедряться оперативно.

В воскресенье, 1 июня, произошла первая атака дронов на военную часть в Сибири. Военную базу в поселке Средний Усольского района Иркутской области, атаковали неизвестные дроны. По информации главы региона Игоря Кобзева, «источник, выпускавший дроны, сейчас блокирован», а угрозы жизни и здоровью граждан — нет. Источником, как уточнил губернатор, является фура.

Полина Щуцкая