Несколько российских футбольных клубов проявляют интерес к назначению Карпина

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил на пресс-конференции, что ведет переговоры с несколькими российскими клубами. Ранее СМИ сообщали, что он может возглавить московское «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Разговоры у меня с ''Динамо'' были. Есть другой претендент. Рассматриваю все варианты. Они из России», — приводит слова господина Карпина «Матч ТВ». Также он заявил, что в случае возвращения сборной на международные турниры работа в национальной команде для него приоритетнее. «Я сконцентрирован на сборной, но могу рассматривать предложения от клубов», — подчеркнул Карпин.

1 июня глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что вариант совмещения работы в клубе и сборной возможен. Он также отметил, что один клуб «получил разрешение на переговоры» с Карпиным.

Валерий Карпин был назначен на должность главного тренера сборной России в 2021 году. В 2022 году национальная команда была отстранена от международных турниров, проходящих под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. С того момента сборная принимает участие только в товарищеских матчах. С 2022 по 2025 год Карпин совмещал работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов».

Таисия Орлова