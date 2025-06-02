Мурашко: врачи Брянской области эффективно оказали помощь пострадавшим при ЧП

Помощь пострадавшим на железной дороги в Брянской области эффективно оказали врачи в регионе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. После осмотров шесть пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, направили на лечение в Москву.

«Медики Брянской области, включая службу скорой помощи и медицину катастроф, эффективно отработали при оказании экстренной помощи пострадавшим в происшествии на железной дороге»,— сказал господин Мурашко (цитата по ТАСС).

Также он поблагодарил коллег из МЧС и РЖД за совместную работу по ликвидации последствий происшествия. Министр считает, что сохранить жизни пострадавших пассажиров удалось благодаря совместным усилиям федеральных и региональных медицинских служб.

Автомобильный мост обрушился на поезд в Брянской области вечером 31 мая. В результате погибли семь пассажиров, 104 — пострадали. Часть жителей госпитализировали в Брянск, часть — перевезли на лечение в Москву. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Екатерина Отрашкевич