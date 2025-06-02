Игорь Ларионов сменил Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА

Роман Ротенберг отправлен в отставку с должности главного тренера петербургского хоккейного клуба СКА, сообщает пресс-служба команды. Его сменит Игорь Ларионов.

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Ротенберг руководил СКА с 2022 года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) команда заняла седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде play-off петербургский клуб уступил московскому «Динамо» (2:4) и впервые с 2010 года не прошел в 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина. В мае работа тренерского штаба и руководства была признана неудовлетворительной. С поста председателя совета директоров клуба ушел Александр Медведев, его сменил Виталий Маркелов. Генеральным директором вместо Ольги Ловягиной назначен Никита Стеничкин.

Игорь Ларионов с 2022 года тренировал нижегородское «Торпедо». Под его руководством лучшим результатом команды стал выход в 1/4 финала Кубка Гагарина в сезоне-2022/23. Ларионов покинул клуб в апреле 2025 года.

Таисия Орлова