«Это была техническая встреча»

«Великолепные переговоры» — так прокомментировал встречу России и Украины в Стамбуле в понедельник, 2 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара планирует инициировать саммит на уровне лидеров двух стран при возможном участии президента США. В ходе консультаций стороны обменялись меморандумами об условиях заключения мира и согласовали очередной обмен пленными. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что многое будет зависеть от позиции Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Переговоры прошли «не негативно» — таков комментарий посредника, турецкой стороны. Реальный результат — новый большой обмен пленными. Москва отвергла украинские предложения о немедленном перемирии и встрече лидеров двух стран. Центральной темой было также возвращение украинских детей из России на родину. Делегация РФ утверждает, что такой проблемы нет или украинская сторона ее слишком раздувает. Но тем не менее диалог по этому вопросу, скорее всего, будет продолжен.

Источники разных СМИ сообщают, что российские требования не претерпели особых изменений. Следующий раунд, судя по всему, состоится, как было заявлено, в течение какого-то времени — возможно, в конце июня. Стороны обменялись теми самыми меморандумами об условиях прекращения огня — собственно, это главный вопрос, то, зачем нужно было встречаться. Киев подтвердил, что получил российский план, и обещал его изучить, а потом дать официальный ответ. В общем и целом, как и планировалось, стороны провели техническую встречу. Уложились в один час.

Украинская делегация была частично в военной форме. Перед общением с россиянами глава миссии Рустем Умеров сначала предпочел встретиться с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В результате российским переговорщикам пришлось ждать полтора часа. Можно посчитать это демаршем, а можно просто техническим моментом. Сути дела это не меняет. Единственный результат на сегодня — это, как было сказано выше, обмен пленными. Конечно, же свой вердикт должен вынести и Дональд Трамп. Ранее 47-й президент Соединенных Штатов обещал определиться, кто именно затягивает мирный процесс. При этом принимать какие-либо меры против России глава Белого дома по-прежнему не торопится. Он все еще рассчитывает заключить «хорошую сделку».

Еще нужно напомнить, что переговоры проходят на фоне военного обострения, которое явно не собирается идти на спад. Законопроект об ужесточении антироссийских санкций находится в Сенате, и его авторы обещают дать ход документу. Трамп никак не прокомментировал украинские диверсии внутри России. Но все-таки надежда есть — какая-никакая. Прогнозов по традиции не делаем, ситуация находится в развитии. Многое, конечно, зависит от Вашингтона. И Европа со своей стороны также делает воинственные заявления. Впрочем, не будем забегать вперед, время еще есть. Второй раунд переговоров завершился — ждем продолжения.

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Дмитрий Дризе