Маурицио Сарри вернулся на пост главного тренера «Лацио»

Римский футбольный клуб «Лацио» объявил о возвращении Маурицио Сарри на пост главного тренера. Ранее он возглавлял команду с 2021 по 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маурицио Сарри

Фото: Alberto Lingria / Reuters Маурицио Сарри

Фото: Alberto Lingria / Reuters

В марте 2024 года после четырех поражений подряд итальянский специалист покинул клуб по собственному желанию. На момент его ухода команда занимала девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В сезоне-2022/23 «Лацио» стал серебряным призером Серии А.

Ранее Маурицио Сарри возглавлял итальянские «Ювентус» и «Наполи», который под его руководством выиграл чемпионат Италии в сезоне-2019/20. Также он руководил английским «Челси», одержавшим победу в Лиге Европы в сезоне-2018/19.

Таисия Орлова