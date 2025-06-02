Германский суд запретил полиции депортировать беженцев без рассмотрения дела

Административный суд Берлина 2 июня постановил, что полиция не может принимать решения о депортации из страны беженцев, так как предварительно должна быть рассмотрена их заявка на получение убежища. Облегчение порядка депортации было одной из мер по ужесточению контроля за миграцией, принятых правительством Фридриха Мерца.

Берлинский суд рассмотрел жалобу трех граждан Сомали, которые в мае въехали в Германию из Польши. На вокзале приграничного Франкфурта-на-Одере их задержали сотрудники полиции, которые приняли решение об их возврате в Польшу, так как они въехали в Германию с территории страны, где им ничего не угрожало. Суд признал это решение незаконным, заявив, что полиция не может принимать такие решения без стандартной процедуры рассмотрения заявления на получение убежища в стране.

Ужесточение миграционного контроля было одним из пунктов программы нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца на выборах в Бундестаг, которые прошли в феврале. После того как в начале мая правительство Фридриха Мерца было приведено к присяге, оно ввело несколько мер по борьбе с миграцией — в частности, ужесточило пограничный контроль и облегчило депортацию. Сегодняшнее решение суда может усложнить проведение такой политики. Однако берлинский суд подчеркнул, что в законах нет требования впускать просителей убежища в страну — их дело может быть рассмотрено на границе или в приграничной зоне.

Яна Рождественская