Моряка приговорили за поджог малого ракетного корабля

Балтийский флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего старшины Александра Терехова. Он был признан виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении госграницы.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в суде было установлено, что в апреле 2024 года Александр Терехов в период прохождения военной службы, будучи несогласным с политикой Российской Федерации в части проведения специальной военной операции, выполняя задание неустановленных должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины, совершил государственную измену и диверсию. Он поджог помещения рубки малого ракетного корабля «Серпухов», ошвартованного в военной гавани в Балтийске Калининградской области.

В результате преступления оборонному ведомству причинен ущерб на сумму свыше 56 млн руб., кроме того, нанесен вред здоровью его сослуживца. После совершения преступлений Александр Терехов скрылся в Литве. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Александра Терехова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания «старшина 2-й статьи».

Николай Сергеев