Цены на квартиры в Ростове выросли до 141,2 тысячи за квадрат

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в Ростове-на-Дону в мае 2025 года составила 141,2 тыс. руб. Это на 6% выше уровня мая 2024 года, но на 0,6% ниже апрельских показателей. Данные опубликовала «Циан.Аналитика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сообщению источника, объем активного предложения на вторичном рынке продолжает медленно расти — в мае увеличился на 1%. Весной традиционно появляется больше новых объявлений о продаже. Увеличение количества лотов отмечено в 21 регионе из 40, наиболее заметным оно было в Оренбурге (11%), Ростове-на-Дону (10%) и Тольятти (9%).

Абсолютным лидером среди крупных городов стал Кисловодск, где цены выросли с 55,7 тыс. руб. до 211,2 тыс. руб. за квадратный метр — на 279%, подсчитал «Циан.Аналитика».

По словам эксперта «Циан. Аналитика» Елены Бобровской, более выраженный рост цен был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек.

Объем предложения на вторичном рынке в мае 2025 года сократился на 21% по сравнению с маем прошлого года. С ужесточением ипотечных условий часть продавцов решили снять квартиры с продажи и временно сдавать их, что привело к сокращению предложения, цитируются в сообщении слова Елены Боровской.

Валентина Любашенко