На Ставрополье осудили компанию танцевавшую на воинском мемориале

Суд приговорил четверых молодых людей к лишению свободы сроком от 1 года до полутора лет за танцы у памятника павшим воинам в Александровском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 27 декабря 2023 года в селе Грушевском Александровского муниципального округа.

Подсудимые находились у памятника «Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн». Там они включили музыку и исполнили национальный танец.

Суд признал фигурантов виновными по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса России — осквернение символов воинской славы, совершенное группой лиц. Все осужденные будут отбывать срок в колонии-поселении.

Николай Аксенов