В Новороссийске отключат горячую воду на 2 недели из-за ремонта котельной

В Новороссийске жителям трех улиц отключат горячую воду на две недели из-за ремонта котельной на ул. Герцена, 17. Об этом сообщили в филиале АО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Плановые профилактические ремонтные работы запланированы на период с 3 по 16 июня. В указанный срок будет временно приостановлена подача горячей воды для жителей многоквартирных домов по ул. Герцена, 11, 15, 17, Видова, 178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190, и Камская, 30, 32.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске из-за аварии без воды временно остались более 4 тыс. человек.