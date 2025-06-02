ЦБ запустил сервис по сбору жалоб из-за нарушения прав потребителей

Банк России со 2 июня запустил новый сервис по сбору нарушений прав потребителей. Теперь клиенты финансовых организаций смогут направлять жалобы напрямую в регулятор. Информация от потребителя станет сигналом для проведения контрольной закупки в соответствующей компании, сообщили в ЦБ. В отличие от интернет-порталов по сбору жалоб в ЦБ можно рассказать о нарушении, которое не касается клиента лично.

«Потребителям предлагается рассказывать о недобросовестных действиях банков, микрофинансовых организаций, страховщиков, субъектов рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций, а также операторов финансовых и инвестиционных платформ. Для этого достаточно заполнить форму обратной связи на сайте Банка России»,— уточнили в регуляторе.

ЦБ перечислил разные виды нарушений прав потребителей, о которых следует сообщать. Среди них — навязывание дополнительных услуг при оформлении кредита или займа, предложение другого продукта вместо вклада, проблемы при заключении договоров ОСАГО или отсутствие в офисе банка данных об условиях вкладов.