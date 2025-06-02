Росатом вложит 11,5 млрд рублей в Центр физики и математики в Сарове

Объем инвестиций в создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове со стороны госкорпорации Росатом составит в 2021-2027 годах 11,5 млрд руб. Об этом сообщает правительство РФ 2 июня, сегодня премьер-министр Михаил Мишустин посетил НЦФМ в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Образовательной частью Национального центра является филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова — МГУ Саров.

За счет инвестиций Росатома в НЦФМ построили учебную и жилую инфраструктуру филиала МГУ, конгресс-центр и центр коллективного пользования.

В правительстве напомнили, что филиал открыли в 2021 году, тогда в нем начали обучение 50 магистрантов. С 2022 года стали принимать и аспирантов. Директор МГУ Саров Владимир Воеводин рассказал Михаилу Мишустину, что в 2025 году вуз планирует принять 80 магистрантов и 20 аспирантов. Он добавил, что у филиала высокий процент трудоустройства: в 2023 году в отрасли трудоустроились 81% выпускников, в 2024 году — 88%.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство РФ на создание НЦФМ направило 5 млрд руб.

Галина Шамберина