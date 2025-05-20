В Анапе усилили борьбу с предотвращением пожаров

В преддверии летнего сезона в Анапе будут ужесточены противопожарные меры. Вопрос о проведении комплекса мероприятий по профилактике и борьбе с пожарами в жаркое время года стал одним из основных на общегородском планерном совещании, которое провел мэр курорта Василий Швец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

По словам начальника управления ГО и защиты населения Алексея Кишкинова, на территории муниципалитета с 28 марта по 30 сентября введен особый противопожарный режим. В Анапе действуют ограничения, касающиеся работ с применением открытого огня, сжигания мусора, посещения лесов, лиманно-плавневых и камышовых зон. В каждом сельском округе, по словам чиновника, созданы мониторинговые группы из представителей администрации, казачества, добровольных пожарных.

«С начала года к административной ответственности привлечены 139 человек, наложены штрафы на сумму свыше 400 тыс. руб. В майские праздники межведомственные рабочие группы провели семь рейдов патрулирования по землям, граничащим с лесными участками. Проведены 83 беседы с жителями и гостями курорта, розданы листовки и памятки, составлено девять протоколов об административных правонарушениях»,— рассказал Алексей Кишкинов.

Сегодня, по его словам, на территориях Большого и Малого Утришей, а также заказника «Анапский» развернута сеть видеонаблюдения. Камеры работают в онлайн-режиме, сигнал выведен в службу ЕДДС, где дежурный круглосуточно мониторит обстановку. Очищено и восстановлено 28,5 км минерализованных полос в населенных пунктах, проводится выкос сухой растительности и камыша в местах, прилегающих к жилым домам и другим строениям. Спланирована группировка сил и средств Анапского муниципального звена РСЧС в количестве 61 человек и 45 единиц техники.

«Проверку готовности оперативных групп реагирования необходимо проводить ежедневно. Кроме того важно усилить профилактическую разъяснительную работу с населением. Главы сельских округов также несут личную ответственность за пожароопасную обстановку на подведомственных территориях»,— подчеркнул Василий Швец.

Василий Хитрых