В Копейске руководителя кафе «Донер Кебаб» обвиняют в передаче взятки

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя, руководящего точкой общественного питания «Донер Кебаб» в Копейске. Его обвиняют в даче взятки сотруднику Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Кафе находится на городском автовокзале. По версии следствия, 29 мая этого года предприниматель передал 50 тыс. руб. главному специалисту-эксперту отдела надзора по гигиене питания челябинского управления Роспотребнадзора. Предполагалось, что взамен сотрудник ведомства скроет нарушения санитарных норм в точке общепита.

Следователи продолжают собирать доказательства. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Ольга Воробьева