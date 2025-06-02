На Ставрополье арестовали вербовщика в террористический РДК

Изобильненский районный суд Ставропольского края арестовал до 26 июля неназванного мужчину, который вовлекал граждан в террористическую организацию. Его обвинили в участии в террористической организации, а также вербовке людей для совершения преступлений, сообщил СКР.

Обвиняемый вступил в запрещенную организацию в период с ноября по декабрь 2024 года. Он обязался собирать информацию о работе госучреждения. Также мужчина пытался склонить к преступлению свою знакомую, но она отказалась.

ТАСС уточнило со ссылкой на сообщение суда, что обвиняемый переписывался с куратором из военного формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана террористической в РФ и запрещена).

В марте стало известно о задержании жительницы Москвы, которая участвовала в РДК и нацбатальоне «Азов» (обе организации признанными террористическими в РФ и запрещены). Она вербовала новых членов корпуса через интернет. Девушку арестовали по делу об участии в террористической организации, ей грозит до 20 лет колонии.

Никита Черненко