Вывезенный с полигона в Анапе загрязненный грунт утилизируют до конца 2025 года

Вывезенный из ПВР в х. Воскресенском загрязненный песок планируют утилизировать до конца 2025 года. Об этом сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков в ходе конгресса молодых ученых в Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным спикера, сейчас на площадке в х. Воскресенском остается около 30 т загрязненного песка, общий объем пополняется ежедневно. На территории пункта временного размещения работает установка «Грохот», которая позволяет провести предварительную очистку песка.

«Утилизатором песок вывозится системно с учетом графика, согласованного оперативным штабом Краснодарского края. Замазученный песок в процессе утилизации проходит термическую обработку в специальных установках. На выходе получаем инертный материал. Есть второй способ, биологический, мы запустили его в апреле. Стоит задача до конца года утилизировать песок, который уже вывезен»,— сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что просеянный песок из Анапы вывезут на мусорный полигон ООО «Терра-Н» в Новороссийске. Его будут использовать для подсыпки очагов возгорания в случае очередных пожаров. Кроме того, песок используют при реконструкции и рекультивации полигона, ремонте внутренних дорог.

По результатам исследований получен сертификат соответствия, грунт признали не токсичным. Он соответствует требованиям, предъявляемым к «песку общестроительному ТУ», который используют для рекультивации полигонов ТКО. Процент содержания нефтепродуктов в данном песке не превышает 1,2%.