В Саратовской области выявили свыше 50 адресов с завышенной суммой за отопление

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин назвал число выявленных нарушений, касающихся начисления оплаты за отопление. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Бусаргина, сотрудники Государственной жилищной инспекции обнаружили нарушения более чем по 50 адресам. Они изучили каждое обращение.

Глава региона отметил: по всем таким случаям произведут перерасчет, который граждане смогут увидеть в квитанциях за май. По всем нарушениям, как добавил Роман Бусаргин, материалы направлены в прокуратуру.

Павел Фролов