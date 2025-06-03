ГК «Новые башни» образована в 2021 году после консолидации Первой башенной компании (АО ПБК) «МегаФона», «Вертикали» и «Русских башен» структурами Kismet Capital Group (KCG) Ивана Таврина. По данным СПАРК «Интерфакс», текущие совладельцы АО скрыты.

В портфеле компании — 35 тыс. опор по всей России. Финансовые результаты скрыты, по словам гендиректора Александра Соболева, выручка в 2024 году составила 29 млрд руб. В декабре 2023 года США ввели санкции против KCG, «Новые башни» также попали в санкционный список.