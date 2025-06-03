Соболев Александр Андреевич

Родился 28 июня 1987 года в Московской области. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ в 2009 году.

В 2009–2012 годах работал в международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group, а также в российской Strategy Partners Group. В 2012 году перешел в «МегаФон», где до 2023 года курировал стратегическое развитие оператора связи, в частности в инфраструктуре и новых бизнесах, расширение и усиление стратегических партнерств с операторами, вендорами и отраслевыми ассоциациями.

С начала 2023 года является гендиректором группы компаний «Новые башни».