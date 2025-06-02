Лихач на ВАЗ-2105 протаранил столб после гонок с полицией в Коммунаре

Ночью 1 июня во время оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» инспекторы ДПС у дома 9 по Ленинградскому шоссе в городе Коммунар предприняли попытку остановить ВАЗ-2105, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Автомобилист продолжил нарушать правила ПДД и проигнорировал требование об остановке. Полицейские организовали погоню за нарушителем. Для остановки «пятерки» приняли решение применить табельное оружие и несколько раз выстрелили по колесам машины.

Возле дома 2 по улице Бумажников водитель ВАЗ-2105 въехал в столб. Следом он выбежал из автомобиля и попытался скрыться в лесополосе. Убежать от сотрудников правопорядка 20-летнему жителю Коммунара не удалось.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства, на него составили сразу несколько административных протоколов. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники ГАИ за выходные вычислили в Петербурге более 100 нетрезвых водителей. Около 90 нарушителей не согласились пройти процедуру освидетельствования, за что также были привлечены к административной ответственности.

Андрей Маркелов