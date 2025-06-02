Сотрудники ГАИ за выходные вычислили в Петербурге более 100 нетрезвых водителей

В рамках рейда в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 100 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Их привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

В минувшие выходные нарушителей вычисляли порядка сотни экипажей ГАИ. Полицейские в отношении более 100 нетрезвых водителей составили протоколы по ст. 12.8 КоАП РФ. К тому же около 90 нарушителей не согласились пройти процедуру освидетельствования, за что также были привлечены к административной ответственности. По итогу около 200 нарушителей отстранили от управления транспортными средствами.

«Также десять автомобилистов-рецидивистов ждет гораздо более суровое наказание. За повторное вождение в нетрезвом состоянии в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ»,— добавили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водители с начала года заплатили 10 млн рублей за нетрезвое вождение в Петербурге.

Татьяна Титаева