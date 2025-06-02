В Чебоксарах прокуратура начала проверку после падения кирпичей с жилого дома

Прокуратура Калининского района Чебоксар организовала проверку после падения кирпичей с жилого многоквартирного дома № 13 Восточного поселка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня днем. На место выехали сотрудники прокуратуры.

По предварительным данным, с 17-го технического этажа многоквартирного жилого дома, построенного в 2019 году, упали части кирпичной кладки парапета. Кирпичи повредили автомобили во дворе.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства происшествия и его причины. Прокуратура также организует обследование других конструкций дома.

Диана Соловьёва