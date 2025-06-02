В поселке Дагестана задержан подозреваемый в покушении на убийство в Волгограде

На территории Дагестана задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство, совершенном в центре Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, поздно вечером 21 апреля текущего года в медучреждение Волгограда доставили мужчину в тяжелом состоянии. Врачи выявили у него огнестрельные ранения в область живота и конечностей. Следственный отдел по Центральному району Волгограда возбудил по данному факту уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как выяснилось, 21 апреля потерпевший и его друг встретились в центре города с тремя знакомыми. В какой-то момент между ними возник конфликт на фоне возврата долга, и один из мужчин выстрелил из пистолета. Друг должника получил тяжелые ранения.

Далее подозреваемый и его спутники покинули территорию Волгоградской области. Мужчину задержали 29 мая в небольшом населенном пункте Дагестана, после чего привезли в Волгоград.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства преступления. По ходатайству силового ведомства суд постановил заключить подозреваемого под стражу. Мужчина полностью признал вину.

Павел Фролов