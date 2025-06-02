Бывший заммэра Ярославля просит о замене вида исправительного учреждения

Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев, осужденный за получение взяток, направил в Рыбинский городской суд ходатайство об изменении вида исправительного учреждения. Рассмотрение заявления назначено на 19 июня. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Красноперекопский районный суд Ярославля в мае 2022 года признал Бадаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии строгого режима.

В срок отбывания наказания зачтено время, которое Бадаев пробыл под стражей, поэтому конец срока — 15 января 2030 года. Ранее суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева о замене оставшейся части наказания более мягким.

Алла Чижова