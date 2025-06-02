Бывший заммэра Ярославля просит о замене вида исправительного учреждения
Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев, осужденный за получение взяток, направил в Рыбинский городской суд ходатайство об изменении вида исправительного учреждения. Рассмотрение заявления назначено на 19 июня. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Фото: Алла Чижова
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Красноперекопский районный суд Ярославля в мае 2022 года признал Бадаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии строгого режима.
В срок отбывания наказания зачтено время, которое Бадаев пробыл под стражей, поэтому конец срока — 15 января 2030 года. Ранее суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева о замене оставшейся части наказания более мягким.