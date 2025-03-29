Суд оставил в колонии бывшего заммэра Ярославля Рината Бадаева

Рыбинский городской суд оставил без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего заместителя мэра Ярославля Рината Бадаева о замене оставшейся части наказания более мягким. Постановление опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Напомним, что Красноперекопский районный суд Ярославля в мае 2022 года признал Бадаева виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Ему назначили наказание в виде 10 лет исправительной колонии строгого режима и штрафа в 22 млн руб. В срок отбывания наказания зачтено время, которое Бадаев пробыл под стражей, поэтому конец срока — 15 января 2030 года.

Адвокат Бадаева господин Ельчанинов подал ходатайство о замене неотбытой части наказания принудительными работами, так как осужденный отбыл уже половину срока. Защитник объяснял, что Бадаев не допускал нарушений при отбывании наказания в ИК-2 (содержится там с 9 марта 2023 года), полностью признал вину, правильно реагирует на меры воспитательного характера, добросовестно относится к труду — с апреля 2024 года работает сборщиком изделий из древесины.

Администрация учреждения выступила против смягчения наказания, обращая внимание на «слабую положительную динамику» и «незначительный период трудовой деятельности». Суд в ходе рассмотрения ходатайство учел, что с 2021 по 2023 года, в период содержания в СИЗО, Ринат Бадаев трижды подвергался взысканиям.

«Характер допущенных взысканий и их систематичность указывают на негативное в течение длительного периода отношение Бадаева Р.И. к установленным правилам распорядка»,— отмечается в постановлении суда.

Суд пришел к выводу, что Ринат Бадаев демонстрирует «положительную динамику» только с декабря 2023 года, что является «незначительным периодом».

«У суда не сложилось убеждения, что в настоящее время дальнейшее исправление осужденного Бадаева Р.И. может быть достигнуто при отбывании им наказания, не связанного с лишением свободы. Тем самым, оснований для удовлетворения ходатайства защитника суд не находит»,— говорится в постановлении суда.

Алла Чижова