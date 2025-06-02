Фидан открыл переговоры России и Украины в Стамбуле

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает «конкретных результатов» от переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом он сказал, приветствуя российскую и украинскую делегации. Он отметил, что регулярные встречи важны для укрепления доверия между сторонами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Рассчитываем, что переговоры пройдут продуктивно во имя достижения целей,— сказал господин Фидан, приветствуя делегации. — Это наше главное ожидание».

Как ожидается, в ходе второго раунда стороны обменяются меморандумами с условиями прекращения огня и начнут обсуждение пунктов будущего соглашения. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, сообщал, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта. Российская сторона пообещала представить свой вариант непосредственно на встрече. Украинский меморандум, содержание которого агентство Reuters опубликовало накануне, предполагает «полное прекращение огня в воздухе, на суше и на море без предварительных условий», отказ Киева от сохранения нейтралитета, а также гарантии безопасности для Украины.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить проекты меморандума с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить диалог. Москва и Киев также договорились о крупнейшем обмене пленными в формате «1000 на 1000».Через несколько дней Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили итоги переговоров.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинское урегулирование проходит Босфор».

Анастасия Домбицкая