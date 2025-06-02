Пьяный подросток без прав попал в больницу после столкновения с забором в Ленобласти

Полиция проводит проверку по ДТП с пострадавшим несовершеннолетним питбайкером. Дорожный инцидент случился накануне, 1 июня, в 04:15 у железнодорожной платформы в 52 км от Кусинского сельского поселения в Киришском районе Ленобласти, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Было установлено, что 17-летний подросток, управляя без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения питбайком Regulmoto, не справился с управлением и въехал на скорости в забор.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В отношении пострадавшего составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение в нетрезвом виде и без прав), ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов), а в отношении его матери — по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления ТС).

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 17-летняя девушка на питбайке попала в больницу после ДТП с автомобилем Renault на трассе «Толмачево — Нарва» в Ленобласти.

Андрей Цедрик