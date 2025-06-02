Минобороны сообщило о поражении цехов производства украинских БПЛА

ВС России нанесли удары по цехам производства, а также местам хранения и запуска беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Российские военнослужащие также атаковали склады боеприпасов и пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией.

Средства ПВО России сбили за сутки 316 БПЛА. 205 из них — вне зоны проведения СВО. Также были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM,

1 июня военное ведомство отчитывалось, что расчет ракетного комплекса «Искандер-М» ударил по пункту запуска беспилотников в Харьковской области. Вчера Украина атаковала FPV-дронами аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.