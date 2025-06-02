Свердловчане сдали в банки 3,4 млн рублей мелочи

Жители Свердловской области в рамках акции «Монетная неделя» сдали в банки 874 тыс. монет весом 3550 кг на сумму около 3,4 млн руб., сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Наиболее востребованными были монеты номиналом 10 руб., которых сдали более 263 тыс. штук на сумму 2,6 млн руб. Также популярны были десятикопеечные монеты (149 тыс. штук) и рублевые монеты (142 тыс. штук), на общую сумму 157 тыс. рублей. В акции приняли участие более 2 тыс. отделений банков и магазинов. Граждане могли обменять мелочь на банкноты без комиссии или зачислить сумму на карточку.

Напомним, в 2024 году жители Свердловской области сдали 2,1 млн монет, благодаря чему в оборот удалось вернуть более 7 млн руб. Акция «Монетная неделя» была организована для того, чтобы неиспользуемая мелочь вернулась для рассчетов в магазины, аптеки и другие торговые организации.

Ирина Пичурина