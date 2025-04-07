Свердловчане до 19 апреля смогут обменять мелочь на купюры в магазинах

В рамках акции «Монетная неделя» жители Свердловской области с 7 по 19 апреля смогут обменять накопившуюся мелочь на банкноты с сетевых магазинах и банках, сообщили в Уральском главном управлении Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сдать мелочь можно в 2 тыс. точках приема, из них 600 находятся в Екатеринбурге. Уральцы могут обменять монеты номиналом от копейки до юбилейных и памятных 25 руб., при этом ограничений по количеству нет. В Центробанке рекомендуют заранее рассортировать монеты по номиналам, чтобы ускорить время обмена. Кроме того, в банках эти деньги можно положить на счет без комиссии, пока идет акция — в обычное время она взимается, если монеты обмениваются на купюры.

Акция была организована для того, чтобы мелочь вернулась для рассчетов в магазины, аптеки и другие торговые организации. «Мы организуем "Монетные недели" для того, чтобы вернуть в оборот те металлические деньги, которые не используются, а оседают у людей в копилках и карманах. Это позволяет сократить расходы государства на чеканку новых монет»,— отметил заместитель начальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.

«Монетная неделя» проходит дважды в год по всей России. В 2024 году жители Свердловской области сдали 2,1 млн монет, благодаря чему в оборот удалось вернуть более 7 млн руб. Прошлогодней весной свердловчане чаще всего сдавали десятирублевые монеты, осенью — однорублевые.

Напомним, жители региона отнесли в банки 4,6 тонны монет в ходе предыдущей акции «Монетная неделя». В общей сложности свердловчане сдали 1,1 млн монет на общую сумму 3,7 млн руб. Больше всего принесли рублевых монет — 323 тыс. штук общей суммой 323 тыс. руб. Второе и третье место заняли десятирублевые и двухрублевые монеты, их принесли 393 тыс. штук на сумму 2,5 млн руб.

Ирина Пичурина