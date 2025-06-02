Андреева обыграла Касаткину и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Россиянка Мирра Андреева в матче четвертого круга Открытого чемпионата по теннису (Roland Garros) обыграла Дарью Касаткину, выступающую под флагом Австралии, и вышла в четвертьфинал турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева и Дарья Касаткина после окончания матча

Фото: Denis Balibouse / Reuters Мирра Андреева и Дарья Касаткина после окончания матча

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:5. Мирра Андреева занимает 6-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Дарья Касаткина — 17-е.

Соперницей Андреевой по четвертьфиналу станет победительница встречи между француженкой Лоис Буассон (361-я в рейтинге WTA) и третьей ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой.

Мирра Андреева единственная из россиянок продолжает выступление на Roland Garros. Ранее в четвертьфинал не смогли пробиться Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Общий призовой фонд Roland Garros составляет €56,3 млн. Турнир проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей победительницей в женском одиночном разряде является польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова